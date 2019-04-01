Александр Моор поблагодарил спецслужбы за успех контртеррористической операции в Тюмени

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил спецслужбы за успешное проведение контртеррористической операции в Тюмени. Об этом глава региона написал на своих страницах в социальных сетях.

"Мы привыкли к тому, что живем в Сибири и многие проблемы современного мира просто не доходят до нас. Вчера в городе Тюмени прошла реальная контртеррористическая операция. Были ликвидированы два боевика, присягнувшие запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Эти люди готовили в Тюмени теракт. Выражаю самую глубокую признательность всем нашим спецслужбам - в первую очередь ФСБ, руководившей всей операцией и раскрывшей боевиков, МВД, Росгвардии - слаженной работой нарушивших эти страшные планы. Все сработали как один механизм. В кратчайшие сроки район был блокирован, на протяжении всей операции силовики полностью контролировали ситуацию. Было сделано самое главное - никто не пострадал из наших людей. Ни из тех, кто носит погоны, ни из тех кто живет простой гражданской жизнью. Отдельно хочу обратиться к тем, кто этой ночью штурмовал убежище террористов, и чьи портреты из соображений безопасности мы, возможно, никогда не увидим - отличная работа, товарищи офицеры! Спасибо!", - говорится в сообщении губернатора.

Еще в месте проведения операции также работали сотрудники МЧС, тюменские врачи, подразделения правительства области и администрации города, отмечается в сообщении. Вместе с силовиками они очень быстро и организовано провели эвакуацию. Более ста жителей близлежащего района были перемещены в безопасное тщательно охраняемое место и были обеспечены всем необходимым. Губернатор особо поблагодарил жителей района, где проводилась контртеррористическая операция, а также всех горожан за терпение и спокойствие. В ситуациях, когда на счету каждая минута, организованные действия граждан - незаменимая помощь.

"Был разочарован действиями некоторых людей, которые сразу начали в социальных сетях сочинять небылицы. Не буду их здесь пересказывать. Зачем люди писали и распространяли вещи, которые не видели сами? А еще у преступников нашли после штурма смартфоны. И я все думаю, ведь они тоже могли видеть те фотографии, видео, те текстовые трансляции, видео-стримы, которые вели практически в режиме онлайн некоторые СМИ. Это все очень серьезные темы для нашего дальнейшего общественного разговора", - отметил Александр Моор.

События показали, что мы не зря так серьезно относимся к учениям и другим подготовительным мероприятиям, добавил глава региона.

"Наша безопасность - наша общая забота! Мы живем в современном мире и всегда есть риск проникновения каких-нибудь угроз извне. С этим вызовом мы справились. Уверен, справимся и с любым другим", - подчеркнул губернатор.

Соб. инф.