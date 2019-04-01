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Александр Моор поблагодарил спецслужбы за успех контртеррористической операции в Тюмени

Губернатор, 10:01 13 апреля 2019

фото ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил спецслужбы за успешное проведение контртеррористической операции в Тюмени. Об этом глава региона написал на своих страницах в социальных сетях.

"Мы привыкли к тому, что живем в Сибири и многие проблемы современного мира просто не доходят до нас. Вчера в городе Тюмени прошла реальная контртеррористическая операция. Были ликвидированы два боевика, присягнувшие запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Эти люди готовили в Тюмени теракт. Выражаю самую глубокую признательность всем нашим спецслужбам - в первую очередь ФСБ, руководившей всей операцией и раскрывшей боевиков, МВД, Росгвардии - слаженной работой нарушивших эти страшные планы. Все сработали как один механизм. В кратчайшие сроки район был блокирован, на протяжении всей операции силовики полностью контролировали ситуацию. Было сделано самое главное - никто не пострадал из наших людей. Ни из тех, кто носит погоны, ни из тех кто живет простой гражданской жизнью. Отдельно хочу обратиться к тем, кто этой ночью штурмовал убежище террористов, и чьи портреты из соображений безопасности мы, возможно, никогда не увидим - отличная работа, товарищи офицеры! Спасибо!", - говорится в сообщении губернатора.

Еще в месте проведения операции также работали сотрудники МЧС, тюменские врачи, подразделения правительства области и администрации города, отмечается в сообщении. Вместе с силовиками они очень быстро и организовано провели эвакуацию. Более ста жителей близлежащего района были перемещены в безопасное тщательно охраняемое место и были обеспечены всем необходимым. Губернатор особо поблагодарил жителей района, где проводилась контртеррористическая операция, а также всех горожан за терпение и спокойствие. В ситуациях, когда на счету каждая минута, организованные действия граждан - незаменимая помощь.

"Был разочарован действиями некоторых людей, которые сразу начали в социальных сетях сочинять небылицы. Не буду их здесь пересказывать. Зачем люди писали и распространяли вещи, которые не видели сами? А еще у преступников нашли после штурма смартфоны. И я все думаю, ведь они тоже могли видеть те фотографии, видео, те текстовые трансляции, видео-стримы, которые вели практически в режиме онлайн некоторые СМИ. Это все очень серьезные темы для нашего дальнейшего общественного разговора", - отметил Александр Моор.

События показали, что мы не зря так серьезно относимся к учениям и другим подготовительным мероприятиям, добавил глава региона.

"Наша безопасность - наша общая забота! Мы живем в современном мире и всегда есть риск проникновения каких-нибудь угроз извне. С этим вызовом мы справились. Уверен, справимся и с любым другим", - подчеркнул губернатор.

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия" admtyumen.ru фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия" ﻿

Соб. инф.

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# Александр Моор , антитеррор

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