Уголовное дело возбуждено по итогам контртеррористической операции в Тюмени

Фото предоставлено пресс-службой Следственного управления СКР по Тюменской области Фото предоставлено пресс-службой Следственного управления СКР по Тюменской области

Уголовное дело возбудили следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области по результатам контртеррористической операции, которая пошла в Тюмени в ночь на 13 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ночь на 13 апреля 2019 года в ходе проведенной сотрудниками управления ФСБ по Тюменской области контртеррористической операции ликвидированы два вооруженных члена запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, которые скрывались в одном из частных домов, расположенных на ул. Амурской в Тюмени.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.30 ч.2 п.п. "а, е, ж" ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Сотрудниками следственного управления СК РФ по Тюменской области проведены осмотры мест происшествия, назначено проведение ряда экспертиз, в том числе и судебно-медицинские, пожарно-техническая, молекулярно-генетические. В доме, где находились злоумышленники, обнаружены и изъяты 2 автомата Калашникова, 2 самодельных взрывных устройства, религиозная литература, носители электронной информации, элементы взрывных устройств.

В настоящее время следствием проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает Следственное управление СКР по Тюменской области.

Фото предоставлено пресс-службой Следственного управления СКР по Тюменской области | Фото: Фото предоставлено пресс-службой Следственного управления СКР по Тюменской области | Фото:

Соб. инф.