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В России разрабатывают атомную электростанцию для Арктики

Общество, 12:20 14 апреля 2019

gge.ru | Фото: gge.ru

Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" планирует в ближайшие годы создать головной образец атомной электростанции малой мощности, оптимальной для использования в Арктическом регионе. Об этом сообщает ИА "Север-пресс".

О проекте рассказал вице-президент Курчатовского института Олег Нарайкин в рамках пятого Международного арктического форума "Арктика — территория диалога". На сессии "Освоение Арктики — один из ключевых приоритетов научно-технологического развития России" он уточнил, что электрическая мощность атомной станции составит порядка 1 МВ, тепловая — до 5 МВ.

"Главная ее особенность — это, во-первых, серийность, то есть производство таких энергоблоков можно поставить на конвейер. Вы привозите загруженный топливом энергоблок, монтируете, и в течение 15 лет при минимальном обслуживании он работает", — отметил Олег Нарайкин.

По его словам, при объединении такого энергоблока с биореактором существует возможность в перспективе получать и биотопливо.

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# Арктика , энергетика

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