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Тюменские скалолазы выиграли медали Кубка мира в Москве

Спорт, 14:43 15 апреля 2019

федерация скалолазания России | Фото: федерация скалолазания России

Тюменцы Владислав Деулин и Юлия Каплина завоевали первые медали Кубка мира в Москве 12-14 апреля, сообщает федерация скалолазания России.

Владислав Деулин завоевал серебро, а Юлия Каплина - бронзовую медаль.

В соревнованиях приняли участие 449 спортсменов из 39 стран Европы, Азии, Южной и Северной Америки. Сезон стартовал в дисциплине "скорость", а также продолжилась борьба в "боулдеринге".

Нынешний сезон Кубка мира в "скорости" включает в себя шесть этапов. Вслед за Москвой спортсмены выступят в китайских Чунцине, 26-28 апреля и Уцзяне, 3-5 мая, швейцарском Вилларе с 4 по 6 июля, французском Шамони, 11-13 июля и китайской Сямыни с 18 по 20 октября.

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# Владислав Деулин , скалолазание , Юлия Каплина

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