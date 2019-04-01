Тюменские скалолазы выиграли медали Кубка мира в Москве

| Фото: федерация скалолазания России | Фото: федерация скалолазания России

Тюменцы Владислав Деулин и Юлия Каплина завоевали первые медали Кубка мира в Москве 12-14 апреля, сообщает федерация скалолазания России.

Владислав Деулин завоевал серебро, а Юлия Каплина - бронзовую медаль.

В соревнованиях приняли участие 449 спортсменов из 39 стран Европы, Азии, Южной и Северной Америки. Сезон стартовал в дисциплине "скорость", а также продолжилась борьба в "боулдеринге".

Нынешний сезон Кубка мира в "скорости" включает в себя шесть этапов. Вслед за Москвой спортсмены выступят в китайских Чунцине, 26-28 апреля и Уцзяне, 3-5 мая, швейцарском Вилларе с 4 по 6 июля, французском Шамони, 11-13 июля и китайской Сямыни с 18 по 20 октября.