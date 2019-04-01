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ТюмГУ представил уникальные приборы на ВДНХ в Москве

Общество, 13:48 15 апреля 2019

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Уникальные приборы, разработанные сотрудниками Тюменского государственного университета, были представлены на Московском международном салоне образования, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Лазерный манипулятор для цифровой микрофлюидики позволяет с помощью лазерных лучей выполнять пробоподготовку микро- и нанообъемов исследуемых биологических и химических препаратов. Особенность прибора в том, что есть возможность работать с веществами в замкнутых герметичных объемах без прямого контакта, что очень важно для обеспечения биобезопасности при исследовании патогенных микроорганизмов и высокотоксичных веществ.

Второй прибор предназначен для демонстрации управляемых эффектов самосборки микро- и наночастиц, включая формирование на твердых поверхностях структур требуемой геометрии и морфологии. С помощью представленного прибора можно решать задачи в области трибологии, фотоники и оптики.

Приборы представили на ВДНХ завлабораторией Наталья Иванова, старший научный сотрудник Виктор Флягин и выпускник программы "Глобальное образование", аспирант Физико-технического института ТюмГУ по профилю "Механика жидкости, газа и плазмы" Таир Есенбаев.

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# ВДНХ , ТюмГУ

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