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В Тюмени провели противопожарные инструктажи для многодетных семей

Общество, 19:27 15 апреля 2019

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Более 300 человек проинструктировали инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 13 в Калининском округе Тюмени, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Основной упор в проведении профилактических мероприятий был сделан на инструктажи по пожарной безопасности многодетных семей. За пять дней инспекторы посетили 100 домов. Каждому инструктируемому была вручена памятка о соблюдении требований пожарной безопасности на территории домов в период пожароопасного сезона. Также проведена беседа о правилах безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с пожаром.

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# многодетные семьи , противопожарная безопасность

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