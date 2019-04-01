В Тюмени провели противопожарные инструктажи для многодетных семей

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Более 300 человек проинструктировали инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 13 в Калининском округе Тюмени, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Основной упор в проведении профилактических мероприятий был сделан на инструктажи по пожарной безопасности многодетных семей. За пять дней инспекторы посетили 100 домов. Каждому инструктируемому была вручена памятка о соблюдении требований пожарной безопасности на территории домов в период пожароопасного сезона. Также проведена беседа о правилах безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с пожаром.