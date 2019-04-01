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Ямальские зимники работают с ограничениями

Общество, 13:59 15 апреля 2019

Правительство ЯНАО | Фото: Правительство ЯНАО

Ограничения введены на сезонных автодорогах Ямала из-за повышения температуры воздуха, сообщает правительство округа.

Проезд по трем региональным зимникам обеспечен на всей протяженности, один зимник частично закрыт. Зимники Уренгой – Красноселькуп, Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги, Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале и Салехард – Надым с восьми часов до 20 часов только для полноприводных транспортных средств массой до 3,5 тонн. С 20 часов до 8 утра для автомобилей общей массой до 30 тонн.

С 1 апреля закрыт проезд по участку Азовы – Теги для всех видов транспорта до следующей зимы. Ледовая переправа через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги работает в привычном режиме. Проезд разрешен для колесных транспортных средств массой до 30 тонн. Для гусеничных – до 45 тонн.

Получить оперативную информацию о работе зимников можно в Дорожной дирекции Ямала по телефону - 8 (34922) 7-17-04.

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# автозимники , Ямал

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