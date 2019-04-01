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В Тюменском районе задержали нелегальных мигрантов

Происшествия, 13:04 15 апреля 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Около 100 иностранных граждан проверено в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Нелегальный мигрант" в Тюменском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Полицейские проверяли места компактного проживания нелегалов, строительные объекты, подвальные помещения, рынки, привокзальные территории, автостоянки и дачные кооперативы.

В ходе мероприятия составлено четыре протокола по факту нарушения правил въезда в РФ, один протокол по факту незаконной трудовой деятельности. Возбуждено три уголовных дела по факту фиктивной постановки мигрантов на учет. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

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# мигранты , Тюменский район

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