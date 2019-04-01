От школьников ждут заявок на "Квинтэссенцию" и "Рацио"

| Фото: Квинтэссенция во ВКонтакте | Фото: Квинтэссенция во ВКонтакте

Прием заявок на летние школы ТюмГУ "Квинтэссенция-2019" и "Рацио-2019" открыт до 15 мая, сообщает Учебно-научная школа ТюмГУ.

"Квинтэссенция" пройдет с 21 июня по 1 июля, а "Рацио" - с 3 июля по 13 июля.

Заявку можно подать только на один профильный предмет. "Квинтэссенция" - это химия, биология, экология, география. "Рацио" - информатика и робототехника.

Достижения рассматриваются только по выбранному предмету, за последние два года. Заявка участника будет рассмотрена только при наличии рекомендательного письма: письмо, в котором руководитель школы подтверждает наличие достижений. Образец прикреплен.

Этапы подачи заявки: заполнить google форму до 15 мая. Ждать результаты конкурсного отбора.

Ссылка на google форму для "Квинтэссенция" здесь. Ссылка на google форму для "Рацио" здесь.

Подробности по телефону 59 77 59.