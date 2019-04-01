Тоболяк подарил украденную им детскую коляску подруге

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

23-летний молодой человек украл из подъезда детскую коляску и подарил ее подруге в Тобольске. Он задержан, сообщает пресс-служба межмуниципального отдела МВД России “Тобольский”.

С заявлением о краже детской коляски в дежурную часть тобольской полиции обратилась 30-летняя женщина. Заявительница оценила ущерб в 8 тыс. рублей.

Правоохранители изучили видеозапись с камеры, которая установлена в подъезде, откуда злоумышленник укатил чужую коляску. Просмотрев запись, потерпевшая опознала молодого человека. Им оказался ее сосед 1996 года рождения. Стражи порядка задержали его и доставили в отдел полиции.

Задержанный признал вину и пояснил, что похищенную коляску подарил подруге. Коляску изъяли и вернули законной владелице.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 5 лет.