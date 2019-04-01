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Учения по ликвидации последствий паводка пройдут в Тюменском районе

Общество, 16:10 15 апреля 2019

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Командно-штабные учения по отработке действий при ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, пройдут с 16 по 18 апреля, сообщает пресс-служба администрации Тюменского района.

В соответствии с паспортом безопасности, в Тюменском районе подвержены угрозе подтопления 16 муниципальных образований - это 28 населенных пунктов.

По предварительным расчетам, уровень воды на реках Тюменской области будет ниже среднестатистических значений. Прогноз на 2019 год: 620 см – река Тура в Тюмени и 470 см река Пышма в Богандинском.

Чтобы не допустить риска возникновения чрезвычайной ситуации, предпринят комплекс мер. В частности, разработан и утвержден план по защите населения территории Тюменского района от паводка, проведена техническая проверка систем оповещения, актуализирован реестр учреждений, предназначенных для развертывания пунктов временного размещения населения на территории района.

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# паводок , Тюменский район , учения

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