Более пятидесяти тысяч рублей похитили мошенники у пенсионерки

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

53 тыс. рублей похитили мошенники у 67-летней жительницы Тобольска, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Установлено, что к потерпевшей с просьбой о помощи обратился неизвестный мужчина. Он сидел в машине с товарищем и завел разговор с проходящей мимо пенсионеркой, приоткрыв окно. Мошенник заверил женщину, что якобы его брат попал в ДТП и ему требуется срочная операция. Мужчине должны перевести необходимую сумму для лечения, но для этого необходим российский счет.

Пенсионерка согласилась помочь и села в автомобиль к подозреваемым. Войдя в доверие, мошенники убедили пенсионерку обналичить и закрыть имеющиеся у нее банковские счета и оставить только один, на который якобы должны перевести деньги. Потерпевшая выполнила просьбу мошенников.

Для убедительности один из фигурантов начал разговаривать по телефону и его якобы заверили, что деньги уже отправлены на счет потерпевшей, но они поступят только завтра. Ссылаясь на срочность операции, мужчины попросили пенсионерку занять им наличные денежные средства в сумме 53 тыс. рублей, пообещав, что завтра уже деньги поступят на ее счет. Доверившись мошенникам, женщина отдала денежные средства, но не дождавшись их возврата поняла, что ее обманули.

Следственным отделом тобольской полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". Полицейские занимаются поиском фигурантов и предупреждают граждан: ни под какими предлогами не оказывать незнакомым лицам материальную помощь. Не передавать им денежные средства и другое ценное имущество.