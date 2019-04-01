Контрафактный товар изъят в Ялуторовске и Исетске

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Около 30 единиц товара изъято, назначена товароведческая экспертиза в Ялуторовске и Исетском районе в ходе профилактической операции "Контрафакт", сообщает региональное управление МВД.

В нескольких магазинах установлены факты реализации спортивной одежды и обуви с признаками подделки, маркированных товарными знаками известных брендов.

В случае подтверждения подделки индивидуальные предприниматели будут привлечены к административной ответственности, согласно статьи 14.10 Кодекса об административных правонарушениях "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)".

Оперуполномоченными по борьбе с экономическими преступлениями в ходе профилактической операции установлено, что один из местных жителей Ялуторовска продавал алкогольную продукцию из дома. Согласно проведенной экспертизы, данный алкоголь не отвечает всем требованиям и является небезопасным для здоровья.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере". Возбуждено уголовное дело.

Максимальное наказание - лишение свободы на срок до трех лет. Безработный ранее судимый 30-летний ялуторовчанин не смог пояснить где приобрел алкогольную и спиртосодержащую продукцию общей стоимостью более 130 тыс. рублей. Мужчина отпущен под подписку о невыезде.