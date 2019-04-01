Тюменские волейболисты обошли сборную Заводоуковска
Сборная ДЮСШ №1 Тюмени одолела заводоуковскую команду со счетом 2:0 в первенстве области по волейболу среди юношей 2003-2004 годов рождения, сообщает федерация волейбола Тюменской области.
Всего в первенстве на площадке СК "Здоровье" соперничали 10 команд.
Третье место заняла дружина Тюменского района. Были учреждены призы лучшим игрокам. Волейбольный клуб "Тюмень" в составе чемпионов отметил Илью Сапожникова. У серебряных призеров награду получил Егор Самсонов. В составе бронзовой команды выделили Максима Эбеля.
Индивидуальные награды учредила и федерация волейбола Тюменской области. В рядах ДЮСШ № 1 был отмечен Никита Шуленин. Также индивидуальных призов удостоились Александр Головатенко из Заводоуковска и Николай Осипов, Тюменский район.