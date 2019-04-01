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В Тобольске запустили челлендж #ЯИдуНаСубботник

Общество, 12:53 16 апреля 2019

архив администрации Тюмени | Фото: архив администрации Тюмени

Предстоящий городской субботник 26 апреля обсудили на заседании рабочей группы с участием специалистов ЖКХ и общественников 16 апреля, сообщает администрация Тобольска.

Заместитель главы города Александр Шпиренко уточнил, что в Тобольске более 3 тыс. хозяйствующих субъектов, из них 1 тыс. 200 – юридические лица, однако в 2018 году на субботник вышли сотрудники только 81 организации.

"Если каждый приберет вверенную ему территорию, город станет чистым. Никто не снимает с коммунальщиков ответственности за уборку улиц. Управляющие компании уже начали вместе с жителями проводить свои небольшие субботники, а дорожные службы убирают обочины дорог. На общегородском субботнике мы должны отработать по всем остальным территориям Тобольска", - отметил Александр Шпиренко.

Владимир Мазур отметил, что традиция в апреле выходить на субботник не только сплачивает горожан, но и помогает осознать, что Тобольск – общий дом: "Я уверен, что общими усилиями мы сделаем наш город уютнее и чище, а результаты такого труда будут радовать нас очень долго".

Инициативу массовой приборки подхватили местные предприниматели. Тобольские бизнесмены из Торгово-промышленной палаты Тюменской области начали челлендж в социальных сетях, публикуя фотографии с уборочным инвентарем и хештегами #ЯИдуНаСубботник и #ТобольскНашДом. Многие уже прибрали вверенные им пространства, но планируют выйти 26 апреля вместе со всеми и прибрать какую-нибудь общую территорию.

По информации председателя комитета ЖКХ Евгения Курача, все территории города будут схематически разграничены и те организации, которые не имеют своей прилегающей территории, смогут обратиться в комитет и закрепить за собой любой участок для уборки случайного мусора и побелки деревьев.

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# субботник , Тобольск , челлендж

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