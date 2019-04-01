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Вопросы налогового контроля обсудят на бизнес-завтраке Торгово-промышленной палаты

Экономика, 10:19 18 апреля 2019

Торгово-промышленной палаты Тюменской области | Фото: Торгово-промышленной палаты Тюменской области

Первый бизнес-завтрак Торгово-промышленной палаты Тюменской области "Налоговый контроль. Тенденции. Ошибки налоговой инспекции" состоится в кафе "Зерно и бетон" (ул. Герцена, 60) 26 апреля, начало - в 9 часов 30 минут, сообщает ТППТО.

Спикером выступит налоговый адвокат, председатель налогового комитета при Союзе "Торгово-промышленная палата Тюменской области" Ирина Петухова.

Участники встречи обсудят актуальные вопросы для предпринимателей, узнают, как избежать рисков для бизнеса при налоговом контроле, как вести себя при проверках, получат консультации по наиболее проблемным ситуациям.

Торгово-промышленная палата региона намерена провести серию бизнес-завтраков. Темы для обсуждения соответствуют актуальным запросам предпринимательского сообщества.

"Торгово-промышленная палата стремится помочь предпринимателям Тюменской области развиваться и успешно работать в правовом поле. Бизнес-завтраки направлены на живое общение с опытными экспертами с практической пользой. Каждый участник сможет узнать ответы на возникшие вопросы или получить консультации", - подчеркнула вице-президент ТПП региона Елена Аверина.

Регистрация на первый бизнес-завтрак по телефону (3452) 399-609 (доб.108), электронной почте: apevalinaos@tpp-to.ru, trud.kam@yandex.ru. Участие возможно только при подтверждении регистрации.

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# налоги , Торгово-промышленная палата

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