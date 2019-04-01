Магистратура "Историческая урбанистика" открылась в ТюмГУ
Новую магистерскую программу "Историческая урбанистика" запускает Институт социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета, сообщает пресс-служба вуза.
Студентам предстоит разобраться не только в археологии города, но и в его футурологии – определении контуров будущего развития. Выпускники программы будут готовы осмыслить, пересобрать и преобразить общественные пространства города.
Помимо изучения базовых предметов магистранты погрузятся в антропологию, социологию, экономику города. Одной из практических дисциплин для магистрантов станет изучение технологий умного города.
Кроме того, магистранты могут выбрать для изучения элективы из списка авторских курсов: археология города, экология города, ленд-арт и так далее, тем самым погрузятся в пространство междисциплинарности.
Отметим, что абитуриентами магистратуры "Историческая урбанистка" могут стать не только выпускники гуманитарных и социальных бакалавриатов, но и естественно-научных направлений.