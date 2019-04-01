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Магистратура "Историческая урбанистика" открылась в ТюмГУ

Общество, 15:27 16 апреля 2019

www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Новую магистерскую программу "Историческая урбанистика" запускает Институт социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета, сообщает пресс-служба вуза.

Студентам предстоит разобраться не только в археологии города, но и в его футурологии – определении контуров будущего развития. Выпускники программы будут готовы осмыслить, пересобрать и преобразить общественные пространства города.

Помимо изучения базовых предметов магистранты погрузятся в антропологию, социологию, экономику города. Одной из практических дисциплин для магистрантов станет изучение технологий умного города.

Кроме того, магистранты могут выбрать для изучения элективы из списка авторских курсов: археология города, экология города, ленд-арт и так далее, тем самым погрузятся в пространство междисциплинарности.

Отметим, что абитуриентами магистратуры "Историческая урбанистка" могут стать не только выпускники гуманитарных и социальных бакалавриатов, но и естественно-научных направлений.

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# магистратура , ТюмГУ , урбанистика

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