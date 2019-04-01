Демоверсии КИМов для девятиклассников появились в открытом доступе

| Фото: www.obrnadzor.gov.ru | Фото: www.obrnadzor.gov.ru

Проекты демоверсий перспективных контрольных измерительных материалов основного государственного экзамена по русскому языку, математике, литературе, английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам опубликовал на своем сайте Федеральный институт педагогических измерений, сообщает Рособрнадзор.

ФИПИ приглашает экспертное и профессиональное сообщества принять участие в обсуждении опубликованных проектов экзаменационных материалов. Все замечания и предложения принимают на электронный адрес: fipi@fipi.ru

В 2019 году будет проведена широкомасштабная апробация доработанных моделей КИМ ОГЭ. В 2019-2021 годах будут разработаны и апробированы перспективные модели КИМ ЕГЭ на основе ФГОС среднего общего образования.