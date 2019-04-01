В Тюмени продолжается прием заявок на слет "СоциоДрайв-2019"

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Первый в Уральском федеральном округе слет социальных предпринимателей "СоциоДрайв-2019" в Тюмени 30 мая, сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.

Как отметила заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента социального развития Ольга Кузнечевских, слет даст возможность оценить потенциал социальных предпринимателей УФО, которые могут стать ближайшими помощниками органов власти регионов УФО в работе по повышению качества жизни граждан. Также слет поможет определить перспективные направления сотрудничества на рынке социальных услуг, продвинуть социальные бизнес-проекты, которые уже имеют франшизу.

К участию в нем приглашаются представители бизнес-сообщества, социальные предприниматели и социально ориентированные НКО из регионов УФО, представители органов власти, общественности, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и социально ориентированных НКО.

По словам представителя фонда "Наше будущее" в Тюменской области Ольги Сидоровой, мероприятие в таком формате пройдет впервые. Каждый участник станет богач": кто-то найдет партнеров и клиентов, кто-то решит сложившуюся проблему, кто-то откроет для своего бизнеса или управленческих решений новые возможности.

Мероприятие также поддержала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло. "В сфере социального предпринимательства пока больше вопросов, чем ответов, поэтому такой слет будет полезен", - отметила Лариса Кирилловна.

Программа слета включает ключевые тематические блоки "Социальные бренды", "Социальные тренды" и "Социальные драйверы". Участников слета ждет нетворкинг-сессия, панельная дискуссия, кластерная сессия для лидеров социальных проектов, площадка для представителей власти по обмену управленческими решениями в сфере развития социального предпринимательства. Лучшие практики и технологии будут представлены на выставке "СоциоБРЕНД-2019".

Подать заявку на участие в слете можно на официальном портале органов государственной власти Тюменской области по ссылке. Концепция слета социальных предпринимателей УФО "СоциоДрайв-2019" здесь.