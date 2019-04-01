Передвижной клуб Уватского района даст концерты в деревнях в День Победы

| Фото: архив www.uvatregion.ru | Фото: архив www.uvatregion.ru

Семь концертов в малых деревнях даст передвижной клуб Уватского района в День Победы, сообщает администрация муниципалитета.

По словам заместителя директора Центра досуга и культуры Натальи Злодеевой, передвижной клуб в День Победы проведет концерты в семи деревнях, в их числе – Малый Нарыс, Сергеевка и Яр.

Среди мероприятий, запланированных к празднованию 74 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, – детский велопробег в Солянке. Его проведут 2 и 7 мая. А для жителей правобережного Увата впервые 9 мая организуют праздничный концерт на площади физкультурно-оздоровительного комплекса.

В Домах культуры будут оборудованы тематические фотозоны. Также идет подготовка к акции "Бессмертный полк". Оформить фотографию можно во всех библиотеках, а распечатать на цветном принтере – в библиотеках Уват, Демьянки и Туртаса.

"Четыре ветерана Уватского района примут участие в торжественном приеме губернатора, – рассказала начальник межрайонного управления социальной защиты населения Оксана Золотавина. – Кроме того к празднику установлена единовременная помощь в денежной форме. Ее получат 179 граждан. Выплата будет произведена в апреле".

Добавим, в Уватском районе проживают 92 ветерана, из них 79 тружеников тыла, два бывших несовершеннолетних узника фашистских концлагерей, житель блокадного Ленинграда и один участник войны.