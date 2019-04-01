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Две старинные иконы передали в храм на родине Петра Ершова

Общество, 15:11 20 апреля 2019

Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова

Две иконы из разрушенного храма в д. Безруково передали храму Петра Столпника в дар супруги Валерий и Татьяна Шепелёвы.

Редкие иконы, которые находились в храме при жизни Петра Ершова в 1869 году, сохранила Марфа Андрианова. Перед смертью женщина передала их внучке Татьяне. Семья Шепелёвых проживает на станции Разъезд 37 (Безруково).

Как рассказала жительница села Ершово Галина Багровских, она была на службе в тот день, когда Татьяна Шепелева подошла к прихожанкам и спросила, к кому обратиться по поводу возвращения икон в храм.

"По словам Татьяны, бабушка хранила их в подполе. После смерти старушки на семейном совете супруги приняли решение отдать иконы в воссозданный храм, чтобы они служили людям. Моему восхищению не было предела. Это просто чудо, что иконы возвращаются и обретают свое место!", - поделилась Галина Багровских.

По словам работников Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова, иконы уникальны. Это парная икона Петра Столпника и образ пророка Моисея.

Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова

Инна Кондрашкина

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# Ишим , Ишимский музейный комплекс Петра Ершова , Петр Ершов

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