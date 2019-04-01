Сезон "Стального характера" стартует в Тобольске 22 июня

| Фото: организаторов "Стального характера" | Фото: организаторов "Стального характера"

Новый сезон "Стального характера" стартует в Тобольске 22 июня, сообщают организаторы.

Каждый житель Тюменской области вновь сможет принять участие в серии забегов "Стальной характер". Она включает не только экстремальные забеги с полосой препятствий, но и ставшие традиционными с 2018 года легкоатлетический полумарафон и кросс. Расписание забегов на сезон "Стальной характер – 2019" в Тюменской области: "Стальной характер" - Тобольск, 22 июня; "Стальной характер – полумарафон" - Тюмень, 20 июля; "Стальной характер" - Тюмень, 17 августа; "Стальной характер - кросс" - Тобольск, 28 сентября.

| Фото: организаторов "Стального характера" | Фото: организаторов "Стального характера"

Напомним, прошлым летом в Тюмени впервые состоялся "Стальной характер – полумарафон". Тюменская трасса получила сертификат Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS). В 2019 году также бегунам предложат выбрать одну из трёх дистанции: 5, 10 и 21,1 км.

| Фото: организаторов "Стального характера" | Фото: организаторов "Стального характера"

"В 2018 году в общей сложности в забегах проекта "Стальной характер" в Тюменской области приняли участие более 10 тысяч человек. В 2019 году мы ожидаем, увеличения этого показателя и надеемся, что всем, кто примет участие в серии забегов в этом сезоне, это приключение понравится", – поделился куратор проекта, депутат Тюменской городской думы Андрей Потапов.

| Фото: организаторов "Стального характера" | Фото: организаторов "Стального характера"

Поучаствовать в забегах, и попробовать пройти все препятствия могут как неподготовленные люди, так и профессиональные спортсмены.

Проект "Стальной характер" в Тюменской области реализуется Фондом поддержки спорта при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Забег в Тобольске поддержала компания СИБУР, а генеральным партнером Тюменского полумарафона выступит компания "Автоград".

Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте проекта и в социальных сетях.