  • 18 апреля 201918.04.2019четверг
  • USD63,9450
    EUR72,3602
  • В Тюмени 4..6 С 5 м/с ветер западный

Четыре человека пострадали в пожаре в Тобольском районе

Происшествия, 09:52 18 апреля 2019

МЧС России | Фото: МЧС России

Четыре человека пострадали при пожаре в с. Бизино Тобольского района в ночь на 18 апреля. Отравление продуктами горения получили девушка и двое подростков, у девочки 2009 года рождения - ожог руки, сообщили в областном управлении МЧС.

"Вызов поступил в 2 часа 17 минут. В тушении было задействовано пять единиц техники и 17 человек, из них три добровольных пожарных села Бизино", - рассказал руководитель пресс-службы МЧС по Тюменской области Сергей Юсько.

Горела двухкомнатная квартира в многоквартирном жилом доме по ул. Ленина. Спасатели эвакуировали из опасной зоны шесть человек. Пострадали четверо - трое детей и 26-летняя девушка.

Пожар был полностью ликвидирован в 5 часов 35 минут. Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем, ущерб уточняется.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# МЧС , пожар , Тобольский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:25 18.04.2019Водителя, сбившего ребенка в Антипино, ищет ГИБДД
10:41 18.04.2019Пропавшую в Тюмени школьницу нашли в Екатеринбурге
09:52 18.04.2019Четыре человека пострадали в пожаре в Тобольском районе
09:13 18.04.2019В аварии на югорской трассе погиб человек