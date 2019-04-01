Четыре человека пострадали в пожаре в Тобольском районе

| Фото: МЧС России | Фото: МЧС России

Четыре человека пострадали при пожаре в с. Бизино Тобольского района в ночь на 18 апреля. Отравление продуктами горения получили девушка и двое подростков, у девочки 2009 года рождения - ожог руки, сообщили в областном управлении МЧС.

"Вызов поступил в 2 часа 17 минут. В тушении было задействовано пять единиц техники и 17 человек, из них три добровольных пожарных села Бизино", - рассказал руководитель пресс-службы МЧС по Тюменской области Сергей Юсько.

Горела двухкомнатная квартира в многоквартирном жилом доме по ул. Ленина. Спасатели эвакуировали из опасной зоны шесть человек. Пострадали четверо - трое детей и 26-летняя девушка.

Пожар был полностью ликвидирован в 5 часов 35 минут. Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем, ущерб уточняется.

Николай Ступников