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Госдума: участники Великой Отечественной войны получат повышенную пенсию

Общество, 17:12 18 апреля 2019

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Правительственная инициатива, направленная на повышение пенсий для участников Великой Отечественной войны, принята в третьем чтении, сообщает пресс-служба Государственной думы РФ.

Ветераны войны получают примерно равные дополнительные льготы в пенсионном обеспечении, но есть серьезные различия в порядке исчисления пенсий. Поэтому предлагается не применять действующие нормы к некоторым категориям ветеранов.

Авторы инициативы отмечают, что с 2012 года оклад по должности и званию при расчете военной пенсии учитывался в размере 54 % и увеличивается ежегодно, пока не составит 100 %. Сейчас при расчете военной пенсии размер оклада по должности составляет до 72,23 %.

Так военным пенсионерам — участникам Великой Отечественной войны (за исключением лиц, проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев) назначение пенсий будет осуществляться исходя из 100 % денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсий.

Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев отметил, что для повышения военных пенсий для ветеранов – участников Великой Отечественной войны, которые входили в состав действующей армии, будет дополнительно выделен 1 млрд рублей. У этих ветеранов пенсии вырастут на 15–20 %.

Изменения вступят в силу с 1 мая 2019 года.

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# ветераны Великой Отечественной войны , День Победы , пенсии , повышение

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