  • 18 апреля 201918.04.2019четверг
  • USD63,9450
    EUR72,3602
  • В Тюмени -1..-3 С 3 м/с ветер юго-западный

Полицейские нашли в машине тюменца обрез

Происшествия, 16:07 18 апреля 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Жителя Тюмени 1988 года рождения, хранившего обрез в машине, задержали в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Оружие" 17 апреля. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.

"Сотрудники уголовного розыска областного главка при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия. При досмотре автомобиля мужчины нашли обрез", — поделился он.

В отношении тюменца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

"Проводится расследование. Выполняется комплекс следственных действий", — заключил Антон Каморников.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# оружие , полиция , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:23 18.04.2019Ямальского браконьера оштрафовали за вылов стерляди
17:07 18.04.2019Тоболяк украл из закусочной деньги, алкоголь и еду
16:28 18.04.2019Судебные приставы выявили сто пятьдесят должников-водителей
16:07 18.04.2019Полицейские нашли в машине тюменца обрез