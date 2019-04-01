Полицейские нашли в машине тюменца обрез

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Жителя Тюмени 1988 года рождения, хранившего обрез в машине, задержали в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Оружие" 17 апреля. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.

"Сотрудники уголовного розыска областного главка при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия. При досмотре автомобиля мужчины нашли обрез", — поделился он.

В отношении тюменца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

"Проводится расследование. Выполняется комплекс следственных действий", — заключил Антон Каморников.

Инна Пахомова