Александр Моор подписал постановления о ликвидации тридцати несанкционированных свалок

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Борьбу с мусорными свалками и противопаводковые мероприятия обсудили на заседании президиума регионального правительства 18 апреля. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал несколько распоряжений о выделении средств на ликвидацию несанкционированных свалок.

Так, в бюджет Ярковского района будет направлено более 5 млн рублей - необходимо убрать 13 свалок. В Ялуторовске, Омутинском и Ялуторовском районах будут расчищены 17 свалок - средства муниципалитеты получат из регионального бюджета.

Губернатор напомнил, что всего в 2019 году за счет областного бюджета планируется ликвидировать более 450 несанкционированных свалок, выявленных до 1 января 2019 года.

Еще один вопрос, поднятый на заседании президиума - паводковая обстановка. Как доложил заместитель губернатора, начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов, ситуация находится под контролем. Наблюдается снижение потока воды в южных муниципалитетах: Ишимский, Абатский, Викуловский районы. По оперативным данным областной гидрометеорологической службы, понижение уровня воды идет и в Казахстане.