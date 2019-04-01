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Александр Моор подписал постановления о ликвидации тридцати несанкционированных свалок

Губернатор, 18:05 18 апреля 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Борьбу с мусорными свалками и противопаводковые мероприятия обсудили на заседании президиума регионального правительства 18 апреля. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал несколько распоряжений о выделении средств на ликвидацию несанкционированных свалок.

Так, в бюджет Ярковского района будет направлено более 5 млн рублей - необходимо убрать 13 свалок. В Ялуторовске, Омутинском и Ялуторовском районах будут расчищены 17 свалок - средства муниципалитеты получат из регионального бюджета.

Губернатор напомнил, что всего в 2019 году за счет областного бюджета планируется ликвидировать более 450 несанкционированных свалок, выявленных до 1 января 2019 года.

Еще один вопрос, поднятый на заседании президиума - паводковая обстановка. Как доложил заместитель губернатора, начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов, ситуация находится под контролем. Наблюдается снижение потока воды в южных муниципалитетах: Ишимский, Абатский, Викуловский районы. По оперативным данным областной гидрометеорологической службы, понижение уровня воды идет и в Казахстане.

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# Александр Моор , несанкционированные свалки , паводок

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