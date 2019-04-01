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Тюменские предприятия могут получить субсидии на международную сертификацию продукции

Экономика, 17:09 21 апреля 2019

Фото: Министерство сельского хозяйства РФ

Тюменский областной центр поддержки экспорта располагает эффективными финансовыми и административными инструментами для помощи предприятиям региона в организации поставок продукции на зарубежные рынки. Об этом в интервью обозревателю "Тюменской линии" рассказал руководитель центра Антон Комаров.

"Мы не только помогаем предприятиям найти клиентов на зарубежных рынках, прорабатываем логистику поставок и цены, оказываем содействие в повышении конкурентоспособности продукции на мировом рынке. Очень большим экспортным потенциалом обладает, например, продукция нашей лесной отрасли", - отметил руководитель центра поддержки экспорта.

Интерес к продукции тюменского лесного комплекса на зарубежных рынках в будущем будет только расти, считает Антон Комаров. Поэтому предприятиям необходимо заботиться о повышении качества выпускаемых товаров и прохождении международных сертификационных процедур.

"Конечно, поставки сырого леса - это уже позавчерашний день. Гораздо более выгодной стала глубокая переработка древесины. Наш бизнес это понимает. Но, например, международная сертификация продукции - очень затратный процесс, его стоимость может превышать полмиллиона рублей. Мы можем субсидировать сертификацию, чтобы наши предприятия наращивали экспорт", - заявил Антон Комаров. По его мнению, развитию экспорта также способствует создание совместных предприятий и расширение международной производственной кооперации.

Евгений Бабенко

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# господдержка , экспорт

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