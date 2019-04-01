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Пожарные УФО в Тюмени соревнуются в ликвидации последствий ДТП

Общество, 09:46 19 апреля 2019

из архива ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: из архива ГУ МЧС России по Тюменской области

Соревнования по ликвидации последствий дорожно–транспортных происшествий среди команд МЧС УФО развернутся на площади 400-летия Тюмени 19 апреля. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказал начальник пресс-службы регионального управления МЧС России Сергей Юсько.

В рамках мероприятия встретятся шесть лучших команд из субъектов УФО. Ранее они показали отличные результаты на областных и окружных соревнованиях. Команда-победитель отправится на состязания в Москву.

Мероприятие откроется в 9 часов 30 минут. Уже в 10 часов, по словам Сергея Юсько, стартует первый забег.

Соревнования пожарных проводятся для повышения профессионального мастерства личного состава, проверки готовности пожарных частей федеральной противопожарной службы к ликвидации последствий ДТП.

Инна Пахомова

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# ДТП , МЧС , соревнования

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