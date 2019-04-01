Безработный тоболяк украл из подъезда гироскутер

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в краже гироскутера, задержали в Тобольске, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть поступило сообщение о краже гироскутера из подъезда жилого дома. В одном из комиссионных магазинов города полицейские обнаружили гироскутер потерпевшей. Его ранее сдал неизвестный мужчина.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний безработный тоболяк. Задержанный свою вину признал и рассказал, что сначала хотел оставить гироскутер себе, но потом сдал его в комиссионный магазин за 5 тыс. рублей. Деньги потратил.

Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции и возвращено законной владелице. По данному факту возбуждено уголовное дело.