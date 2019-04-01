Телефонный мошенник похитил у тюменки пятьдесят тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

50 тыс. рублей похитили у доверчивой жительницы Тюмени телефонные мошенники.

47-летняя местная женщина рассказала полицейским, что деньги пропали с ее личного счета после звонка с неизвестного номера, сообщает УМВД Тюменской области.

Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и предупредил тюменку необходимости предотвратить несанкционированное снятие денег с ее счета. Во время разговора неизвестный потребовал сообщить ему необходимые банковские реквизиты. Женщина выполнила его просьбу.

Вскоре она заметила списание около 50 тыс. рублей со своей банковской карты и обратилась за помощью в полицию. В настоящее время стражи правопорядка ищут злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".