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Телефонный мошенник похитил у тюменки пятьдесят тысяч рублей

Происшествия, 14:43 19 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

50 тыс. рублей похитили у доверчивой жительницы Тюмени телефонные мошенники.

47-летняя местная женщина рассказала полицейским, что деньги пропали с ее личного счета после звонка с неизвестного номера, сообщает УМВД Тюменской области.

Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и предупредил тюменку необходимости предотвратить несанкционированное снятие денег с ее счета. Во время разговора неизвестный потребовал сообщить ему необходимые банковские реквизиты. Женщина выполнила его просьбу.

Вскоре она заметила списание около 50 тыс. рублей со своей банковской карты и обратилась за помощью в полицию. В настоящее время стражи правопорядка ищут злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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# мошенничество , уголовное дело

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