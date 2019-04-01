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Школы искусств региона получили новые пианино

Общество, 17:38 19 апреля 2019

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Одиннадцать новых пианино отечественного производства поступили в учреждения культуры Тюменской области. Инструменты появились в детских школах искусств Тюмени, Ялуторовска, Ишима, Тюменского района, Заводоуковского и Голышмановского городского округа, сообщает областной департамент культуры.

Партию инструментов закупили в рамках программы Министерства культуры РФ и Министерства промышленности и торговли РФ. Оснащение инструментами детских школ искусств Тюменской области является одной из приоритетных задач проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура".

До конца 2019 года еще пять школ искусств Тюменской области планируют оснастить современными музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. За весь период реализации национального проекта "Культура" оборудованием будут оснащены все детские школы искусства региона.

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# музыкальная школа , национальный проект Культура , пианино

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