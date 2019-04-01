Триста шестьдесят проектов прислали жители региона на конкурс "Моя страна - моя Россия"

| Фото: организаторов конкурса "Моя страна-моя Россия" | Фото: организаторов конкурса "Моя страна-моя Россия"

360 жителей Тюменской области участвуют во Всероссийском конкурсе "Моя страна – моя Россия" с проектами развития региона, сообщают организаторы.

Конкурс нацелен на привлечение молодежи к участию в социально-экономическом развитии российских регионов, городов и сел. Общее число участников в 2019 году увеличилось почти в пять раз по сравнению с прошлым годом и превысило 34 тыс. человек.

Самыми востребованными номинациями стали "Моя педагогическая инициатива" (14,14%), "Моя страна" (10,44%), "Мое здоровье" (8,35%), "Экология моей страны" (6,98%), "Мой город" (7,04%) от общего числа участников.

Среди экспертов конкурса – представители органов государственной власти, местного самоуправления, бизнес-структур, педагоги и ученые, сотрудники производственных предприятий, представители НКО и СМИ со всей России. В 2019 году проекты конкурсантов будут рассматривать также участники и финалисты конкурса управленцев "Лидеры России".

По итогам экспертизы будет сформирован и объявлен список участников (победителей заочного этапа), прошедших в очный этап конкурса. Авторы лучших работ (участники очного этапа) будут приглашены для презентации и защиты своих проектов на федеральные очные мероприятия в Москве и Екатеринбурге, где определятся победители.

Финалисты и победители конкурса получат, в числе прочего, денежные премии и другие ценные призы от партнеров проекта. Специальными призами победителей наградит Министерство транспорта РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности, Российская академия образования, Российское общество "Знание", Национальный фонд подготовки кадров и другие.