Российские казаки вновь собралось на Большой Круг в Тюмени

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На протяжении веков более 150 народов живут в многонациональной Тюменской области в атмосфере дружбы, мира и согласия. Об этом заявил вице-губернатор региона Сергей Сарычев, приветствуя делегатов совместного заседания X Большого отчетно-выборного Круга общероссийской общественной организации "Союз казаков" и отчетно-выборного Круга международной общественной организации "Союз сибирских, уральских, оренбургских, семиреченских казков", которое проходит в Тюмени.

"Тюмень принимает Большой Круг общероссийского "Союза казаков" уже во второй раз. Тюменская область относится к числу наиболее динамично развивающихся регионов страны. У нас есть серьезные человеческие ресурсы, мы располагаем значительным экономическим, социальным и научно-интеллектуальным потенциалом", - отметил вице-губернатор.

Но главное - тюменцы бережно хранят духовно-нравственные ценности и традиции, заложенные много веков назад сибирскими первопроходцами, в числе которых были видные представители казачества. Тюмень и Тобольск, основанные казаками, стали первыми русскими городами за Уралом. В состав Тобольской губернии в свое время входили вся Сибирь и Дальний Восток, и даже Аляска. Большую работу по изучению и популяризации истории урало-сибирского казачества проводят Тюменский государственный университет, общественный благотворительный Фонд возрождения Тобольска, областная Общественная палата.

"Губернатор и правительство Тюменской области, региональные институты гражданского общества сообща создают все условия для гармоничного развития этнических культур, обеспечения прав граждан, независимо от их национальной или религиозной принадлежности. Главное - это поддержание гражданского мира и согласия. Ведь только добро может созидать", - подчеркнул Сергей Сарычев.

По данным социологических исследований, состояние межнациональных отношений в регионе положительно оценивают 85% жителей Тюменской области. Доля тюменцев, позитивно оценивших состояние межконфессиональных отношений, еще выше - 85,8%.

Тюменское казачество вносит весомый вклад в работу по охране общественного порядка, отметил вице-губернатор. В 2018 году казаки более 3,5 тыс. раз выходили на патрулирование улиц в городах и селах региона. С помощью представителей казачества было выявлено около 2 тыс. административных правонарушений.

Вице-губернатор пригласил участников Большого Круга принять участие в традиционном областном фестивале казачьей культуры "Благовест", который пройдет в Тобольске в августе. Фестиваль уже вышел на международный уровень, в нем ежегодно принимают участие более 1,5 тыс. тюменцев и гостей региона. "Любо!", - дружно откликнулись казаки на выступление Сергея Сарычева.

Тюменские казаки активно участвуют в работе по военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, сбережению культурных традиций, отметил в приветственном слове председатель Общественной палаты Тюменской области, сопредседатель Всемирного русского народного собора Геннадий Чеботарев.

В концертном зале колледжа искусств Тюменского государственного института культуры собрались 323 делегата из всех уголков России, а также из Казахстана, Киргизии и Республики Беларусь.

"Наша главная цель - возрождение, дальнейшее становление и укрепление казачества, как самобытной культурно-исторической общности людей, опирающихся на исторические и православные ценности. Казаки - защитники Отечества от внутренних и внешних врагов", - подчеркнул в своем докладе верховный атаман общероссийского "Союза казаков" Павел Задорожный.

Верховный атаман и делегаты Большого Круга тепло поблагодарили губернатора и правительство, всех жителей Тюменской области за радушный прием.

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Евгений Бабенко