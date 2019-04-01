В Абатском двое пьяных мужчин украли из дома батареи

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Уголовное дело по факту кражи имущества возбуждено в с. Абатское, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Двое пьяных мужчин проникли в нежилой дом, похитили газовый котел и отопительные батареи. Похищенное сдали в пункт приема металлолома. Вырученные средства потратили на алкоголь. Потерпевшая не сразу обнаружила пропажу имущества, так как длительное время проживает в Тюмени. Сумма ущерба составила 10 тыс. рублей.

Полицейским удалось задержать подозреваемых в краже. По данному факту возбуждено уголовное дело.