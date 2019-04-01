Тюменские власти намерены привлекать подрядчиков для проведения капремонта домов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вопрос привлечения подрядных организаций к проведению капитального ремонта многоквартирных домов обсудили в Тюмени на совещании в городской администрации. В 2018-2020 годах в рамках краткосрочной программы запланирован ремонт 869 многоквартирников. В настоящее время ведется приемка проектной документации и отбор подрядных организаций на выполнение работ, сообщает администрация города.

В реестр квалифицированных подрядных организаций входят лишь 82 тюменских подрядчика. Однако этого недостаточно для тех объемов работ, которые требуется выполнить. Кроме этого не все подрядчики принимают участие в проведении работ по капитальному ремонту.

Для привлечения подрядчиков предложен ряд мер. В их числе - выплата авансового платежа при условии заключения подрядчиков договора банковского сопровождения, упрощение процедуры возмещения ущерба при наступлении страхового случая при проведении работ по капремонту, оптимизация административных процедур.

Глава Тюмени Руслан Кухарук акцентировал внимание на то, что нужно выстраивать конструктивный диалог всех сторон, работающих по выполнению программы капремонтов. Он обратил внимание специалистов на важность поставленной задачи, для которой нужно принять все необходимые меры, в том числе и по привлечению подрядных организаций, чтобы улучшить качество и оперативность выполнения работ по капитальному ремонту.

Еще один момент, важный для жителей и подрядчиков, это оформление документов для страховых случаев. Они могут возникать, если, к примеру, во время ремонта кровли произошла протечка воды в квартиру. Поэтому на информационных щитах объектов, где проходят ремонты, будет представлена необходимая информация об организации страхования.