На шести площадках Тюмени пройдет зарядка

| Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте

Утренняя зарядка в рамках проекта "Спортивный заряд" пройдет на шести площадках Тюмени 23 апреля с 8 часов 30 минут, сообщает администрация города.

Адреса площадок:

- ДЮСШ "Прибой", ул. Индустриальная, 49а;

- ЖК "Звездный", ул. Беляева, 33, стр. 1;

- администрация Тюмени, ул. Первомайская, 20;

- сквер Казачьи Луга, ул. Камчатская, 138;

- ДЮЦ "Пламя", ул. 30 лет Победы, 140-а;

- "Тюмень-дзюдо", ул. Валерии Гнаровской, 1.

Профессиональные инструкторы спортивных клубов разработали комплекс несложных упражнений и намерены проводить занятия каждый вторник и пятницу в 8 часов 30 минут.

Проект "Спортивный заряд" направлен на всех жителей и гостей города. Организаторы заинтересованы в том, чтобы в нем приняло участие как можно больше людей. На данный момент проектом охвачены шесть городских площадок, но их список будет расти. В мае в выходные дни зарядки начнутся в городских парках.