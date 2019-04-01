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Отснятая в Тюмени серия "Следствие вели..." вышла в эфир

Общество, 16:11 22 апреля 2019

кадр из серии "Тень в переулке" цикла "Следствие вели..." | Фото: кадр из серии "Тень в переулке" цикла "Следствие вели..."

Выпуск цикла "Следствие вели...", посвященный задержанию насильника и убийцы, орудовавшего в Тюмени в 70-е годы, вышел в эфир.

Серия получила название "Тень в переулке". В документальном фильме показаны события 1973 года. В сарае на Мысу нашли тело 45-летней женщины. Правоохранители зафиксировали колотые ранения на лице, шее и спине, следы изнасилования. Окровавленные вещи жертвы злоумышленник разбросал на улице. Не прошло и месяца, как город сотрясла новость об очередном жестоком преступлении. "Маленький рабочий поселок стал охотничьими угодьями жестокого убийцы. Он не знал ни жалости, ни сострадания", — произнес Леонид Каневский в фильме.

В серии можно увидеть достопримечательности областной столицы, архивные кадры. Известный ведущий погружается в историю, рассказывая зрителям о фактах, связанных с городом.

кадр из серии "Тень в переулке" цикла "Следствие вели..." | Фото: кадр из серии "Тень в переулке" цикла "Следствие вели..."

Воссоздать картину прошлого Леониду Каневскому помогают Анатолий Мухин, работавший в 1973 году криминалистом прокуратуры Тюменской области, и председатель общественного совета при УМВД России по Тюменской области Александр Петрушин.

Жестокого насильника и убийцу задержали. Он совершал преступления не только в Тюмени, но и в Сургуте и Тарко-Сале. 26-летнего маньяка приговорили к расстрелу.

кадр из серии "Тень в переулке" цикла "Следствие вели..." | Фото: кадр из серии "Тень в переулке" цикла "Следствие вели..."

Напомним, известный ведущий Леонид Каневский приезжал в Тюмень в начале апреля. Он встретился с сотрудниками регионального МВД России и завершал работу над очередной серией для цикла.

Документальный фильм, отснятый в Тюмени, можно увидеть на официальном канале телеканала НТВ на видеохостинге YouTube.

Инна Пахомова

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# история , полиция , преступления , телевидение

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