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Воспитанников центра "Аванпост" посвятят в курсанты

Общество, 09:24 24 апреля 2019

Аванпост | Фото: Аванпост

Торжественное "Посвящение в курсанты" пройдет в Тюмени в региональном центре допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" 28 апреля.

65 воспитанников специализированных групп добровольной подготовки к военной службе первого года обучения примут торжественное обязательство и получат удостоверения курсантов, сообщает центр "Аванпост".

В 2018-2019 учебном году воспитанники обучались основам ратного дела, и теперь каждый из них пообещает добросовестно выполнять обязанности, совершенствовать ратное и спортивное мастерство, следовать традициям доблести и отваги, уважать старших, защищать слабых, чтить память героев Отечества.

В основу посвящения положена церемония принятия присяги на верность народу и Отечеству призывниками, вступающими в ряды Вооруженных сил РФ, военнослужащими и сотрудниками силовых ведомств.

Церемония посвящения в курсанты начнется в 12 часов на площади Памяти.

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# Аванпост , курсанты , патриотическое воспитание

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