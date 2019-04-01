Фальшивых денег в регионе стало втрое меньше

| Фото: Следственный комитет РФ | Фото: Следственный комитет РФ

40 поддельных банкнот выявили банковские учреждения Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов в 1 квартале 2019 года. В 2018 году за аналогичный период таких случаев было втрое больше, сообщает отделение Уральского ГУ Банка России по Тюменской области.

70% подделок приходится банкноты номиналом 5 тыс. рублей, на втором месте – купюры в 1 тыс. рублей (28%). Основной объем фальшивок выявляют в сетевых торговых центрах, где большой поток покупателей и зачастую отсутствует необходимое оборудование. При этом, если раньше сбытом фальшивок занимались только преступные группы, то теперь в незаконную деятельность вовлекается и молодежь.

Положительный тренд на снижение количества фальшивых банкнот наблюдался в Тюменской области уже в 2018 году, тогда их количество сократилось более чем в два раза в сравнении с 2017 годом.

В целом по России количество подделок снизилось в 2018 году на 15%, в уральском регионе – на 27%. В I квартале 2019 года зафиксированы случаи выявления фальшивых банкнот номиналом 2 тыс. рублей. Всего по стране их обнаружено 680 штук, на Урале – девять, в том числе один случай в Надыме.

Чтобы обезопасить себя от получения фальшивых купюр, специалисты Банка России советуют гражданам проверять не менее трех защитных признаков. При обнаружении фальшивых денежных знаков необходимо незамедлительно обратиться в полицию.