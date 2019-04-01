Сотрудник Уватнефтегаза награжден за большой вклад в развитие ТЭК

| Фото: пресс-службы ООО «РН-Уватнефтегаз» | Фото: пресс-службы ООО «РН-Уватнефтегаз»

За большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса России медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден менеджер управления добычи нефти ООО "РН-Уватнефтегаз" Фердинанд Назмутдинов. Указ об этом 16 апреля подписал президент России Владимир Путин.

Как сообщает пресс-служба компании, Фердинанд Назмутдинов отдал работе в отрасли больше 42 лет. После окончания Тюменского индустриального института в 1972 году он по распределению был направлен в институт Гипротюменнефтегаз, который разрабатывал проекты освоения и обустройства нефтегазовых месторождений, входящих в состав Западно-Сибирского топливно-энергетического комплекса.

В 1976 году молодой инженер пришел в легендарный Главтюменнефтегаз. "Недолго, всего около полугода, мне удалось поработать под началом знаменитого Виктора Ивановича Муравленко. Были в числе моих наставников-руководителей и другие советские нефтяники, начинавшие освоение природных богатств Западной Сибири, как говорится, с первого колышка", - рассказал Фердинанд Назмутдинов.

После разделения Главтюменнефтегаза в конце 80-х на отдельные нефтедобывающие предприятия, Фердинанда Назмутдинова пригласили в "Тюменьнефтегаз", где важным этапом его профессионального пути стало освоение Кальчинского месторождения. Фердинанд Назмутдинов был одним из тех, кто дал старт Уватскому проекту.

"Я работал на Кальче, начиная с первой скважины. И сегодня Уватский проект – важная часть моей жизни. В круг моих обязанностей в ООО "РН-Уватнефтегаз" входят расчеты плановых объемов добычи, организация работ по закачке воды для поддержания пластового давления, контроль за строительством насосных станций и водозаборных скважин. Нефтяник – это трудная, но интересная работа. К своей профессии я прикипел душой", - сказал Фердинанд Назмутдинов.

Сегодня Назмутдиновы это уже династия нефтяников – в ООО "РН-Уватнефтегаз" работает сын Фердинанда Борисовича Максим.

За годы созидательного труда Фердинанд Назмутдинов награжден медалями "За трудовое отличие" и "За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири", а также удостоен звания "Почетный нефтяник Тюменской области", золотого знака "За заслуги ОАО "Тюменнефтегаз" и Почетной грамотой ПАО "НК "Роснефть".