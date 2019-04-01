В аварии на Орджоникидзе в Тюмени пострадала автомобилистка

| Фото: ТОСЭР | Фото: ТОСЭР

Помощь спасателей Тюменской областной службы экстренного реагирования понадобилась девушке-водителю утром 22 апреля. В результате ДТП она с многочисленными травмами она оказалась зажата в автомобиле, сообщили в ТОСЭР.

При помощи гидравлического оборудования спасатели извлекли пострадавшую из ловушки и передали ее бригаде скорой помощи.

Пациентку доставили в ОКБ № 2, где медики оказывают тюменке необходимое лечение в условиях стационара, отметили в областном департаменте здравоохранения.

Николай Ступников