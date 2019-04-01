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В аварии на Орджоникидзе в Тюмени пострадала автомобилистка

Происшествия, 16:48 22 апреля 2019

ТОСЭР | Фото: ТОСЭР

Помощь спасателей Тюменской областной службы экстренного реагирования понадобилась девушке-водителю утром 22 апреля. В результате ДТП она с многочисленными травмами она оказалась зажата в автомобиле, сообщили в ТОСЭР.

При помощи гидравлического оборудования спасатели извлекли пострадавшую из ловушки и передали ее бригаде скорой помощи.

Пациентку доставили в ОКБ № 2, где медики оказывают тюменке необходимое лечение в условиях стационара, отметили в областном департаменте здравоохранения.

Николай Ступников

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# ДТП , ОКБ №2 , ТОСЭР

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