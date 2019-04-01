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Семья пенсионеров погибла при пожаре в Омутинском

Происшествия, 18:13 22 апреля 2019

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Тела двух пенсионеров: 70-летнего мужчины и его 67 - летней супруги обнаружены после тушения пожара в с. Омутинское, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Они были обнаружены 21 апреля около 19 часов 30 минут после тушения пожара частного жилого дома. По данному факту Голышмановским межрайонным следственным отделом СКР по Тюменской области проводится доследственная проверка.

Причина возгорания устанавливается. Среди версий произошедшей трагедии - неосторожное обращение с огнем при курении.

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Во время пожара удалось выжить знакомому супружеской пары, который рассказал следователям о том, что он распивал с хозяевами спиртные напитки.

Следователями СКР проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы пожара. Назначено проведение комплекса экспертиз, в том числе судебно-медицинской и пожаро-технической.

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# гибель , пожар , СУ СК РФ по Тюменской области

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