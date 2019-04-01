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На Урале нетрезвый сотрудник ГИБДД превысил скорость и сбил человека насмерть

Происшествия, 11:58 23 апреля 2019

sverdlovsk.sledcom.ru

Расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Екатеринбурга, ранее занимавшего должность инспектора специализированной роты ДПС ГИБДД, завершил следственный отдел по городу Сысерть СК России по Свердловской области, сообщает ведомство.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, утром 27 января обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем личного автомобиля "Volkswagen Touareg", двигался по трассе по направлению города Сысерть. В результате превышения скорости и последовавшего за этим съезда на левую обочину, обвиняемый сбил 56-летнего мужчину, который в этот момент шел по обочине. Пострадавший получил многочисленные травмы, от которых скончался на месте происшествия через непродолжительное время.

По уголовному делу следователи СКР проделали значительный объем работы, направленной на сбор и закрепление доказательственной базы. В частности, проведен ряд судебных экспертиз: трасологическая, автотехническая, молекулярно-генетическая и судебно-медицинская.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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# ГИБДД , Екатеринбург , следователи , следственный комитет

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