"Финал четырех" определился на областном чемпионате по волейболу

| Фото: Волейбольный клуб "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: Волейбольный клуб "Тюмень" во ВКонтакте

В "Финале четырех" областного чемпионата сыграют заводоуковский "Ритм", "Олимпия", и две команды Тюмени – НИПИГАЗ и "Мостострой-11", сообщает региональная федерация волейбола.

В чемпионате Тюменской области по волейболу среди мужских команд состоялись стыковые матчи за право сыграть в "Финале четырех". Поединки прошли в пос. Боровский.

В одной из пар сошлись коллектив Упоровского района и тюменский "Мостострой-11". В первом матче дружина из Тюмени уступила – 1:3. Во втором дорожники победили с таким же счетом.

Для выявления путевки в финальный раунд пришлось играть "золотой" сет. И здесь "Мостострой-11" сотворил настоящее волейбольное чудо. Дорожники уступали – 7:11, но в итоге взяли верх – 15:12. Лидером триумфаторов был Андрей Долгополов.

Упорная борьба сложилась и в другой паре. Боровская "Олимпия" дважды была сильнее ялуторовского "Атланта" - 3:2, 3:1. У победителей выделился Илья Бырин.