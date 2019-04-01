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В Челябинске подожгли квартиру бабушки с внуками

Происшествия, 12:42 23 апреля 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Расследование уголовного дела в отношении четырех человек, обвиняемых в покушении на убийство и поджоге квартиры, завершено в Челябинской области, сообщает региональное управление СКР.

Подозреваемым инкриминируется в соответствии со степенью участия совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п.п. "а, в, е, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация в покушении на убийство двух и более лиц), ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 167 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ и чч. 4,5 ст. 33, ч. 2 ст. 167 УК РФ (организация и соучастие в поджоге).

По версии следствия, ночью 23 апреля 2018 года местный житель с участием трех знакомых на почве бытового конфликта с потерпевшей организовал и поджег квартиру в Советском районе Челябинска. В результате возгорания пострадали 68-летняя женщина и ее внуки 7 и 10 лет. Пожар потушили потерпевшие.

Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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# поджог , следственный комитет , Челябинск

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