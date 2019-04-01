Любителя пьяной езды из Армизонского района отправили в колонию

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Полгода в колонии-поселении получил любитель пьяной езды из Армизонского района. Кроме того, мужчину лишили права управления автомобилем на два года, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, первый раз за пьяную езду на КамАЗе мужчина был осужден в апреле 2018 года. Тогда суд назначил ему 250 часов бесплатных общественно полезных работ и лишил прав на 2 года и 8 месяцев.

Но в августе того же года селянин вновь был осужден за управление в состоянии опьянения автомобилем ГАЗ-31105 на год условно с испытательным сроком. Даже после этого мужчина должных выводов не сделал.

9 марта 2019 года селянин в состоянии опьянения на ВАЗ-2106 и повез приятеля, с которым у себя дома пил пиво. На ул. Кирова он столкнулся с Hyundai Solaris. По счастливой случайности никто не пострадал. Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции заметили у мужчины явные признаки опьянения. От освидетельствования он отказался.