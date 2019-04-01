Более четырех тысяч неплательщиков алиментов не выедут за границу

| Фото: УФССП России по Тюменской области | Фото: УФССП России по Тюменской области

Более 4 тыс. тюменских неплательщиков алиментов не смогут выехать за пределы Российской Федерации. Всего 16 тыс. 899 постановлений о временном ограничении на выезд вынесли с начала 2019 года судебные приставы, сообщает УФССП России по Тюменской области.

В настоящий момент покинуть пределы страны из-за своих долгов не могут более 35 тыс. жителей региона. Чтобы избежать случаев запрета на выезд за пределы страны и не столкнуться с этим прямо в аэропорту или на границе, лучше до поездки проверить нет ли вас в списках должников, отмечают в региональном УФССП.

Проверить наличие задолженности можно с помощью электронного сервиса ФССП России "Банк данных исполнительных производств" – нужно всего лишь ввести имя и фамилию, или через единый портал государственных услуг (ЕПГУ) по адресу www.gosuslugi.ru. С помощью данных сервисов можно оплатить имеющиеся долги.