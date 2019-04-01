Фотоконкурс "Из семейного архива" стартовал в Тюменской области

| Фото: ТОНБ им. Менделеева | Фото: ТОНБ им. Менделеева

Фотоконкурс "Из семейного архива" стартовал в Тюменской области с 22 апреля, сообщает Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева.

Конкурс проводится по двум номинациям:

"Семья – начало всех начал": семейный фотопортрет, сделанный дома, на отдыхе или в иных обстоятельствах;

"Всей семьей": фотография, запечатлевшая какую-либо бытовую зарисовку, семейное хобби или иные совместные занятия.

В конкурсе могут принимать участие авторы фотографий от 18 лет и старше, семьи, имеющие одного ребенка и более, проживающие на территории Тюменской области.

В каждой номинации жюри выбирает по три призовых места. Победителей конкурса наградят дипломами и призами. Материалы принимают на конкурс до 22 мая.

Награждение победителей и участников конкурса пройдет 31 мая в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте.