Полюбоваться вечерней Тюменью во время экскурсий приглашают жителей и гостей города в мае

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Обзорные экскурсии по историческим и заповедным местам Тюмени на двухэтажном автобусе предлагают посетить горожанам и гостям города специалисты Тюменского музейно-просветительского объединения в мае.

Экскурсия "От острога до столицы" стартует от музея "Городская дума" (ул. Ленина, 2) 2, 3, 12 и 26 мая, начало - в 12 и в 14 часов. Возрастная категория 6+. Стоимость билета: 1 этаж – 300 рублей, 2 этаж – 400 рублей. Пенсионеры и дети до 14 лет: 1 этаж – 200 рублей, 2 этаж – 250 рублей.

Экскурсия "Ночь. Улица. Фонарь…. Автобус" подарит необыкновенное путешествие по вечерней Тюмени. Участники увидят город с необычного ракурса и услышат интересные истории о нем: об отдыхе по-тюменски, о козах-бальмонтистках, о знаменитых людях края. Старинные кварталы и другие достопримечательности предстанут взору экскурсантов в вечернем свете.

Старт экскурсии - от музея "Городская дума" (ул. Ленина, 2) 3, 4, 10, 11 и 25 мая в 20 часов и 21 час. Возрастная категория 12+. Стоимость билета: 1 этаж – 200 рублей, 2 этаж – 300 рублей. Дети до 14 лет: 2 этаж – 200 рублей.

Дарья Казакова