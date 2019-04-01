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Книжный обменник открывает новый сезон

Общество, 16:00 23 апреля 2019

организаторов Книжного обменника | Фото: организаторов Книжного обменника

Общегородской Книжный обменник откроет 14-й сезон возле Благотворительного фонда развития Тюмени (ул. Малыгина, 51/2) 27 апреля с 12 до 15 часов, сообщают организаторы.

Горожане смогут обменять хорошие, но ненужные дома книги на другие издания. В Книжный обменник принимают художественную и научно-популярную литературу.

По традиции на мероприятии будет работать барахолка. По соседству волонтеры организуют сбор макулатуры.

Плата за вход остается неизменной вот уже 14 лет — 10 рублей для взрослых. Дети могут обменяться книгами бесплатно, а за прочитанный наизусть стишок получить конфету от Книжной феи. Собранные средства идут на благотворительность.

Книжный обменник работает с 2006 года трижды в год: в последнюю субботу апреля и первые субботы июля и сентября. В 2019 году он откроется 27 апреля, 6 июля и 7 сентября.

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# книги , книжный обменник , литература , чтение

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